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Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработать вопрос развития спорта на Дальнем Востоке на встрече в рамках Восточного экономического форума. Его слова передает ТАСС в среду, 6 сентября.
Российский лидер отметил, что на Дальнем Востоке «есть чем заняться в плане спорта» и вспомнил, как катался на Камчатке на горных лыжах.
«Очень бы хотелось развивать Владивосток разносторонне, и не только создавать кластер культурный, о котором вы знаете, но и спортивные сооружения создавать», — заявил президент. Кроме того, он подчеркнул, что этот вопрос связан с финансированием. Путин добавил, что даст поручение Минспорту соответствующее поручение.
Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни является одной из целей национального проекта национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни», которые планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроекта составил 3,1 триллиона рублей. Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.
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Комментарии5
Экономика , Восточный экономический форум , Татьяна Голикова , Максим Топилин , Владимир Путин , Минспорта , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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