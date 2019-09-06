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«Он сел и уехал»: почему Мутко отчитал Орешкина 

Газета.Ru 1 час назад
«Он сел и уехал»: почему Мутко отчитал Орешкина
Фото: ТАСС
В Минэкономразвития ответили на выступление вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями. «Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили», — заявил Мутко на ВЭФ после поездки главы МЭР Орешкина. Министерству стоило немалых усилий добиться выделения 500 млн руб. А вот участие самого Мутко «в этом вопросе было минимальным», — парировали в ведомстве Орешкина.
Минэкономразвития прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего накануне работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба министерства. Его приводит ТАСС.
Так, в Минэкономики заявили, что вместе с правительством Иркутской области, фондом поддержки моногородов и корпорацией малого и среднего предпринимательства выезжали в затопленные районы и внесли в реестр пострадавших 347 малых и средних предпринимателей.
«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали А. Г. Силуанов (первый вице-премьер, министр финансов — «Газета.Ru») и К. А. Чуйченко (вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко — «Газета.Ru»). К сожалению, участие В. Л. Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что ожидают от правительства региона и администрации городов Тулун и Нижнеудинск документы, которые необходимы для выплат предпринимателям. Местные чиновники их готовят.
Накануне Виталий Мутко раскритиковал работу Минэкономразвития по поводу ликвидации последствий от паводка с пострадавшими предпринимателями. Он сказал, что недоволен эффективностью министерства и действиями Орешкина, который предпочел поездку на Восточный экономический форум (ВЭФ) посещению пострадавшего региона.
«Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили», — говорил Мутко.
В частности, один из бизнесменов, пострадавших во время паводка, не получил полагавшейся ему выплаты. После этого на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области вице-премьер заявил, что правительство оперативно приняло решение о выделении 500 млн рублей для этих целей. Однако Минэкономразвития такого решения оперативно не приняло, отмечал Мутко.
О решении выделить 500 млн рублей пострадавшим предпринимателям Мутко заявил 30 августа.
«Нам нужно поговорить с бизнесом, о том, в каком ключе они хотели бы [получить] эту поддержку. Думаю, что особенно нужно поддерживать тех, кто, хочет сохранять здесь экономический потенциал, развивать бизнес. В моем понимании 500 млн правительство выделило на поддержку и восстановление бизнеса. Это и разовая компенсация за утерю, за понесенный ущерб бизнеса. И второе — это меры поддержки на развертывание и создание нового бизнеса или на новом месте», — говорил тогда вице-премьер.
Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня. Тогда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. В области был объявлен режим ЧС.
В результате паводка погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.
Как свидетельствуют уточненные данные, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.
При этом в августе министерство экономического развития Иркутской области оценило ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу, в 1,6 млрд рублей. Как отмечало тогда ведомство, в зоне наводнения пострадал 401 предприниматель.
Как сообщает пресс-служба Минстроя, в Иркутской области в данный момент продолжаются восстановительные работы.
В частности, ведомство сообщало, что в городе Тулун, который больше всего пострадал от первой и второй волны паводка, возведут новый микрорайон «Березовая роща». Уже до конца текущего года для переселения жителей построят первые 26 домов. Однако полностью микрорайон введут в эксплуатацию к декабрю следующего года
Межу тем и сам Виталий Мутко неоднократно подвергался критике за недостаточную эффективность действий по ликвидации последствий паводка.
Так, в июле президент России Владимир Путин говорил вице-премьеру, что работа ведется медленно, плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, восстановление жилья и инфраструктуры.
«Конечно, просто стыдно, что сегодня мы вместе здесь так работаем с губернатором, муниципалитетами», — говорил в ответ Мутко.
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Экономика , Статьи , Антон Силуанов , Константин Чуйченко , Виталий Мутко , Владимир Путин , Минэкономразвития , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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