ЦБ снизил ключевую ставку до 7%

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это минимальное значение с 2014 года.

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что в настоящий момент продолжается замедление инфляции, однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.

«Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы», — сообщили в пресс-службе регулятора.

В Банке России добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятора, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — добавили в ЦБ.

Банк России третий раз в 2019 году снижает ключевую ставку. Так, в июне ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% и еще раз снизил в июле — до 7,25%.