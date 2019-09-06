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ЦБ снизил ключевую ставку до 7% 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это минимальное значение с 2014 года.
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых», — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что в настоящий момент продолжается замедление инфляции, однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.
«Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы», — сообщили в пресс-службе регулятора.
В Банке России добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятора, ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.
«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — добавили в ЦБ.
Банк России третий раз в 2019 году снижает ключевую ставку. Так, в июне ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% и еще раз снизил в июле — до 7,25%.
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Комментарии9
Экономика , Видео , Центральный банк России
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