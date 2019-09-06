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Большинство федеральных ведомств одобрили проект моста через Лену 

РИА Недвижимость + ещё 2 1 час назад
Большинство ведомств одобрили проект моста через Лену
Фото: Р-Спорт
Почти все основные федеральные министерства дали положительные заключения на строительство моста через реку Лену в Якутии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Айсен Николаев.
"Мы сегодня можем сказать, что практически все основные министерства РФ дали положительные заключения, проведена оценка его экономической целесообразности, в первую очередь как жизнеобеспечивающего объекта по той новой методике, которая разработана правительством. По всем параметрам мост подходит. Уверен, что в ближайшее время, после окончательного согласования с руководством правительства Российской Федерации, проект будет запущен", — сказал Николаев.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Айсен Николаев , Правительство РФ , РИА Новости
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