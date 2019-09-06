Большинство ведомств одобрили проект моста через Лену

Большинство федеральных ведомств одобрили проект моста через Лену

Почти все основные федеральные министерства дали положительные заключения на строительство моста через реку Лену в Якутии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Айсен Николаев

"Мы сегодня можем сказать, что практически все основные министерства РФ дали положительные заключения, проведена оценка его экономической целесообразности, в первую очередь как жизнеобеспечивающего объекта по той новой методике, которая разработана правительством. По всем параметрам мост подходит. Уверен, что в ближайшее время, после окончательного согласования с руководством правительства Российской Федерации, проект будет запущен", — сказал Николаев.

Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.