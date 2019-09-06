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Самозанятых ждёт новый эксперимент 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Самозанятых ждёт новый эксперимент
Фото: ТАСС
Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов на полях Восточного экономического форума рассказал News.ru почему предложенные в начале года меры по легализации самозанятых подходят не для всех, о поисках альтернативной системы и регионах, где она может быть внедрена, а также оценил инвестиционный климат Дальневосточного федерального округа.
— Борис Юрьевич, с 1 января в четырех регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане проходит эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых. Как оцениваете первые итоги его реализации?
— Он достаточно успешный, но он же пилотный. Эксперимент проходит только в тех регионах, которые заявили о себе как достаточно продвинутых, где развита корпоративная система, где много инвесторов, где существуют новые платформы на базе новых информационных технологий. Поэтому это для тех людей, которые уже знакомы с новейшими технологиями, умеют пользоваться гаджетами и работать в Интернете. Кроме того, это те люди, которые работают как самозанятые, но им работу дают новые информационные платформы такие как Яндекс. Такси, например, или там Uber, или какие-то другие заинтересованные в самозанятых, и всё идёт через интернет, все отношения идут через интернет. К сожалению, не везде это возможно у нас в стране, не все регионы готовы к этому. Конечно, распространение этой технологии на всю Россию в принципе полезно, но затронет только маленькую часть самозанятых. Вот сегодня зарегистрировались порядка 120 с половиной тысяч. Всего в России, по нашим оценкам, 16 млн самозанятых, и на всех это точно не распространится. Поэтому надо искать дополнительные инструменты, более простые, и мы предлагали сделать разрешение на ведение профессиональной деятельности. Это такая сумма фиксированная, которая давала бы возможность, заплатив её, не бояться, что будешь подвергнут какому-либо наказанию со стороны правоохранительных органов и в общем жить в легальном поле, и иметь возможность накапливать пенсию, получать потребительские кредиты. То есть быть в абсолютно в легальном поле.
— Почему эта инициатива не была воплощена в жизнь?
— Мы предлагали эту инициативу много лет тому назад. Она практически была принята, но потом вдруг руководители этого направления в Государственной Думе решили принять другой закон, который тогда назывался «законом о гувернантках», а по четырём видам деятельности для самозанятых была предложена налоговая схема, которая не сработала. Мы этим самым практически на три года остановили процесс (легализации самозанятых — прим. News.ru). Сейчас мы вернулись к этой теме через налог на профессиональный доход. Частично это решение вопроса, но мне кажется, что его нужно поддержать дополнительными мерами.
— Планируете продолжить лоббировать инициативу?
— Да, будем продолжать. Но если в четырёх регионах покажет себя этот налог на профессиональный доход, то мы предложим ещё четыре региона, где, может быть, сможем сделать альтернативную систему, и посмотрим, что лучше работает.
— В каких регионах может быть применена новая система?
— Ну конечно это те регионы, которые не самые передовые. В них малый бизнес это не только IT-технология, а самые простые виды бизнеса, как, например, в туристических регионах. Крым, Краснодарский край — там огромная часть бизнеса это просто сдача комнат в аренду туристам. Это тоже надо как-то легализовать. Это возможно и дальние районы, такие как Забайкальский край, где вообще всё очень сложно и такие районы практически депрессивные. Во там надо разрешать бизнес, чтобы самозанятые и самые маленькие предприниматели своей энергией поднимали бы эти территории.
— В этом году Забайкальский край вошёл в состав ДФО. Как бы вы оценили инвест-климат на Дальнем Востоке?
— Я могу сказать, что по вопросу уголовного преследования бизнеса ДФО опережает всю Россию. Это проблема. По вопросам административного давления, регулирования здесь немножко лучше ситуация. Среди всех субъектов самый хороший и мягкий административный климат в Хабаровском крае, самая сложная ситуация в Бурятии. Среди всех органов, которые сегодня оказывают административное давление, это Россельхознадзор и, как ни странно, самый мягкий орган (государственного контроля — прим. News.ru) это Роспотребнадзор, который в общем-то по всей России не отличается мягкостью, но здесь он оказался самым лояльным.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Борис Титов , Россельхознадзор , Госдума , Роспотребнадзор , МВД
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