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Путин оценил идею создания киберполиции 

РИА Новости 4 часа назад
Путин оценил идею создания киберполиции
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранители должны больше внимания уделять новым способам распространения наркотиков в интернете, но не уверен, что нужно создать киберполицию.
"Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения (рекламы наркотиков). В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я (главе МВД Владимиру) Колокольцеву обязательно об этом скажу", — сказал он в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме.
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Экономика , Восточный экономический форум , Владимир Путин , МВД
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