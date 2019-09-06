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РПЦ разрешили продавать вино для господ 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
РПЦ разрешили продавать вино для господ
Фото: ТАСС
Подконтрольная структурам Русской православной церкви (РПЦ) компания «Мезыбь» получила лицензию на производство и продажу спирта и алкогольной продукции. Лицензия касается обычного и игристого вина, а не ликерного, которое используется при производстве церковного кагора, сообщает «Интерфакс».
Компанией на 66,77 процента владеет финансово-хозяйственное управление Московского патриархата, а на 33,33 процента — предприятие «Софрино», выпускающее церковную утварь. Ее зарегистрировали в 2015 году в селе Дивноморское рядом с Геленджиком. В том же районе находятся Синодальный духовно-административный и культурный центр РПЦ на юге России, который в СМИ называли резиденцией патриарха Кирилла.
Пресс-секретарь патриарха Александр Волков не смог уточнить, какое вино будет выпускать «Мезыбь», назвав бизнес «закрытым коммерческим проектом». Он предположил, что, скорее всего, продукт будет не для всех. «Это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — пояснил он.
По словам Волкова, отдельные епархии на юге выпускают небольшие партии своего вина. Его применяют как для своего потребления, так и для богослужений. Есть также монастыри, которые заказывают вино и позднее продают под своей маркой.
В 2016 году в СМИ уже появлялась информация о «Мезыби». Тогда говорилось, что на территориях компании высадили виноградники и начали набор сотрудников. Гендиректор компании Светлана Дмитриева, комментируя информацию, рассказала, что купить продукцию нельзя и проект пока не намерен раскрывать свои планы.
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Комментарии6
Экономика , Александр Волков , Светлана Дмитриева , Интерфакс
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