РПЦ разрешили продавать вино для господ

Подконтрольная структурам Русской православной церкви (РПЦ) компания «Мезыбь» получила лицензию на производство и продажу спирта и алкогольной продукции. Лицензия касается обычного и игристого вина, а не ликерного, которое используется при производстве церковного кагора, сообщает «Интерфакс».

Компанией на 66,77 процента владеет финансово-хозяйственное управление Московского патриархата, а на 33,33 процента — предприятие «Софрино», выпускающее церковную утварь. Ее зарегистрировали в 2015 году в селе Дивноморское рядом с Геленджиком. В том же районе находятся Синодальный духовно-административный и культурный центр РПЦ на юге России, который в СМИ называли резиденцией патриарха Кирилла.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков не смог уточнить, какое вино будет выпускать «Мезыбь», назвав бизнес «закрытым коммерческим проектом». Он предположил, что, скорее всего, продукт будет не для всех. «Это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — пояснил он.

По словам Волкова, отдельные епархии на юге выпускают небольшие партии своего вина. Его применяют как для своего потребления, так и для богослужений. Есть также монастыри, которые заказывают вино и позднее продают под своей маркой.