Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.97
$
66.04
72.85
72.95
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.84
71.22
Индексы и котировки Brent
61.07
+0.11 Золото
1504.05
–0.23 РТС
1336.38
+0.37
Динамика валют
EUR / USD
06.09
1.1036
–0.0044
22.08
1.1080
03.09
23.08
12.08

Трутнев сообщил о строительстве новых предприятий на Курилах 

РИА Новости 26 минут назад
На Курилах построят новые предприятия
Фото: РИА Новости
Новые предприятия будут построены на Шикотане и других курильских островах, сообщил на итоговой пресс-конференции на Восточном экономическом форуме вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Пятого сентября был открыт рыбоперерабатывающий завод на Шикотане.
"Построено оно (рыбоперерабатывающее предприятие на Шикотане) на территории России. Не знал, что был протест (с японской стороны). Это странно, если кто-то заявляет протест. Дальше будем строить новые проекты на Шикотане и других островах Курильской гряды", — сказал Трутнев.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
Последние новости
На Эллу Памфилову напали с элетрошокером На Эллу Памфилову напали с элетрошокером Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Комментарии
Экономика , Компании , Восточный экономический форум , Синдзо Абэ , Юрий Трутнев , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому много платят в России
Кому много платят в России3
Рухнувшие банки нажились на пенсионерах
Рухнувшие банки нажились на пенсионерах
Сбербанк будет доставлять продукты из магазинов
Сбербанк будет доставлять продукты из магазинов
«Он сел и уехал»: почему Мутко отчитал Орешкина
«Он сел и уехал»: почему Мутко отчитал Орешкина1
Путин рассказал о возможном подорожании жилья
Путин рассказал о возможном подорожании жилья
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение