Трутнев: Дальнему Востоку не хватает строителей

На Дальнем Востоке не хватает рабочих строительной специальности. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев , отвечая на вопрос журналистов о работающих на предприятия ДФО китайцах.

По его словам, есть инвестор, строящий объект, иностранная компания, у нее есть право привлекать иностранную рабочую силу.