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Трутнев: Дальнему Востоку не хватает строителей 

Российская Газета + ещё 2 6 часов назад
Трутнев: Дальнему Востоку не хватает строителей
Фото: РИА Новости
На Дальнем Востоке не хватает рабочих строительной специальности. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о работающих на предприятия ДФО китайцах.
По его словам, есть инвестор, строящий объект, иностранная компания, у нее есть право привлекать иностранную рабочую силу.
"Есть утвержденная нормативными актами пропорция, иностранный инвестор может привлекать 20 процентов работников из своей страны, — сказал он. — У нас нет рабочих рук, строительных компаний. У нас идет строительство 1800 новых проектов. Построить их одновременно мы не можем, недостаточно строителей".
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