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Центробанк снизил прогноз по инфляции в 2019 году 

Банки.ру + ещё 13 1 час назад
Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4-4,5%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
ЦБ отмечает замедление роста потребительских цен. Годовая инфляция в августе снизилась до 4,3% с 4,6% в июле. Ее сдерживает динамика потребительского спроса, временные дезинфляционные факторы, например, смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию.
Регулятор также отмечает, что в августе инфляционные ожидания населения несколько снизились, хоть и остаются на высоком уровне.
«С учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7% до 4—4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%», — отмечается в релизе на сайте ЦБ.
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Экономика , Видео , Центральный банк России
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