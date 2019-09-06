Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.89
72.60
72.78
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.84
71.22
Индексы и котировки Brent
59.89
–0.35 Золото
1523.67
–0.08 РТС
1338.43
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
06.09
1.1050
–0.0030
22.08
1.1080
03.09
23.08
12.08

В Приморье приступят к реализации проекта «Умный город» 

ТАСС 48 минут назад
В Приморье приступят к реализации проекта «Умный город»
Фото: РИА Новости
Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) подписал соглашение с правительством Приморского края о совместной реализации комплексной программы "Умный Город" в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба ДФВТ.
"Соглашение подписано в ходе V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019). Согласно достигнутым договоренностям, фонд реализует на условиях государственно-частного партнерства комплексную программу "Умный город" во Владивостоке и близлежащих городах, включающую энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру, интегрированные в единую систему управления городским пространством", — говорится в сообщении пресс-службы.
Первым этапом реализации комплексной программы станет модернизация системы освещения во Владивостоке, а также подготовка оборудования для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры города и близлежащих территорий.
"Подписание данного соглашения крайне важно для Приморского края, так как позволит привлечь внебюджетные средства на реализацию проекта "Умный город". Сейчас мы занимаемся проработкой планов по его реализации, а соглашение является отправной точкой для нас. В следующем году приступим к созданию "Умного города". Будем работать в тесной связке с муниципалитетами", — цитирует пресс-служба врио вице-губернатора Приморья Сергея Максимчука.
Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.
Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока. Под управлением фонда — 5 млрд рублей, они инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступал фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.
ТАСС: последние новости
Путин поручит Минспорту проработать вопрос развития спорта на Дальнем Востоке Путин поручит Минспорту проработать вопрос развития спорта на Дальнем Востоке Губернатор Ямала выступил на сессии ВЭФ по законодательству арктических регионов Губернатор Ямала выступил на сессии ВЭФ по законодательству арктических регионов Путин поддержал предложение открыть в Приморском крае филиал мастерской управления "Сенеж" Путин поддержал предложение открыть в Приморском крае филиал мастерской управления "Сенеж"
Комментарии
Экономика , Сергей Максимчук , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее
Путин задумал сделать Дальний Восток спортивнее5
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
ЦБ принял решение по ключевой ставке
ЦБ принял решение по ключевой ставке15
ЦБ снизил прогноз по инфляции в 2019 году
ЦБ снизил прогноз по инфляции в 2019 году1
Кому много платят в России
Кому много платят в России5
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть