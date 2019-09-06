В Приморье приступят к реализации проекта «Умный город»

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) подписал соглашение с правительством Приморского края о совместной реализации комплексной программы "Умный Город" в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба ДФВТ.

"Соглашение подписано в ходе V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019). Согласно достигнутым договоренностям, фонд реализует на условиях государственно-частного партнерства комплексную программу "Умный город" во Владивостоке и близлежащих городах, включающую энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру, интегрированные в единую систему управления городским пространством", — говорится в сообщении пресс-службы.

Первым этапом реализации комплексной программы станет модернизация системы освещения во Владивостоке, а также подготовка оборудования для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры города и близлежащих территорий.

"Подписание данного соглашения крайне важно для Приморского края, так как позволит привлечь внебюджетные средства на реализацию проекта "Умный город". Сейчас мы занимаемся проработкой планов по его реализации, а соглашение является отправной точкой для нас. В следующем году приступим к созданию "Умного города". Будем работать в тесной связке с муниципалитетами", — цитирует пресс-служба врио вице-губернатора Приморья Сергея Максимчука.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока. Под управлением фонда — 5 млрд рублей, они инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступал фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.