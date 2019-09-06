Набиуллина ответила на критику Дерипаски в адрес ЦБ

"Что касается Центрального банка и реформы Центрального банка, есть закон, который определяет наши полномочия, и мы в соответствии с этим законом работаем", — сказала она.

Дерипаска на сессии Восточного экономического форму (ВЭФ) заявил о необходимости внести изменения в кредитно-денежную политику РФ, в частности, предложил передать наблюдение за конкурентоспособностью в банковском секторе ФАС. По его мнению, ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора.