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Набиуллина ответила на критику Дерипаски в адрес ЦБ 

ТАСС 2 часа назад
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Фото: РИА Новости
Центральный банк работает в соответствии с законом, который определяет его функции и полномочия. Так глава регулятора Эльвира Набиуллина прокомментировала на брифинге в пятницу слова бизнесмена Олега Дерипаски о том, что часть полномочий и функций ЦБ необходимо передать Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
"Что касается Центрального банка и реформы Центрального банка, есть закон, который определяет наши полномочия, и мы в соответствии с этим законом работаем", — сказала она.
Дерипаска на сессии Восточного экономического форму (ВЭФ) заявил о необходимости внести изменения в кредитно-денежную политику РФ, в частности, предложил передать наблюдение за конкурентоспособностью в банковском секторе ФАС. По его мнению, ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора.
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Экономика , Олег Дерипаска , Эльвира Набиуллина , ФАС , Центральный банк России
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