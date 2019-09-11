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Польша сделала Украине подарок за счет России 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Европейский суд запретил Газпрому полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока-1». Такой подарок Украине устроила Польша. Время для вынесения решения вряд ли случайно — а само это решение может иметь серьезные последствия для всего газового рынка России, Украины и Европы.
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии, дающее Газпрому право полностью использовать мощности магистрального газопровода OPAL. Об этом сообщило Минэнерго Польши. Новое решение «прекращает монополию Газпрома в Европе» и «имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину», заявил глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский.
«Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, Газпром будет вынужден сократить использование «Северного потока», что, вероятн