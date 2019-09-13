Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели

Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев , сообщает РИА Новости.

«Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить», — сказал он.

Медведев добавил, что при изменении трудового законодательства необходимо соблюдать все существующие гарантии и нормы без ухудшения трудового статуса работника.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — добавил глава правительства.

Ранее Медведев указывал, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений.

«Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать», — сказал он.