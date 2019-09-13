Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.30
$
64.44
71.25
71.45
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.91
72.74
Индексы и котировки Brent
60.59
+0.43 Золото
1499.59
–0.60 РТС
1366.22
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
13.09
1.1084
+0.0027
29.08
1.1057
10.09
30.08
19.08

Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
«Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить», — сказал он.
Медведев добавил, что при изменении трудового законодательства необходимо соблюдать все существующие гарантии и нормы без ухудшения трудового статуса работника.
«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — добавил глава правительства.
Ранее Медведев указывал, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений.
«Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать», — сказал он.
В четверг, 12 сентября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила, что введение в России четырехдневной рабочей недели невозможно без проведения мониторинга и специальных научных исследований. В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Они считают, что после этого упадет производительность труда, вырастет количество переработок и снизится трудовая дисциплина.
Последние новости
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации Собчак назвали новой ведущей «Пусть говорят» Собчак назвали новой ведущей «Пусть говорят» Чиновников в России станет меньше Чиновников в России станет меньше
Комментарии7
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Татьяна Москалькова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд Гааги отказал России по делу ПриватБанка
Суд Гааги отказал России по делу ПриватБанка
Выйти из ловушки: как Россия намерена достичь роста ВВП
Выйти из ловушки: как Россия намерена достичь роста ВВП2
Германия пригрозила «Газпрому»
Германия пригрозила «Газпрому»133
Набиуллина поддержала пенсионный продукт Минфина
Набиуллина поддержала пенсионный продукт Минфина
Греф раскритиковал нацпроекты
Греф раскритиковал нацпроекты10
Видео
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Россию ждут экономические реформы
05:16
Россию ждут экономические реформы
Экономика
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
01:11
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
Личный счет
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
00:57
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
Экономика Другое
Россия заработала миллиарды долларов
04:43
Россия заработала миллиарды долларов
Экономика
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
04:07
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
Компании Статьи
Украина проиграла России спор в ВТО
03:50
Украина проиграла России спор в ВТО
Экономика
В Китае оценили решение США по пошлинам
00:14
В Китае оценили решение США по пошлинам
Экономика
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
03:29
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
Недвижимость Статьи
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
03:51
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение