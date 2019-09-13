Греф предсказал уход из экономики всех посредников 

Цифровизация экономики приведет к исчезновению из нее всех посредников. Такой прогноз озвучил глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме.
"Вот здесь коллега из ЦИАН сказал, что риэлторы потихоньку исчезают. Это правда. Мы видим по своему сервису "Дом. Клик" все то же самое. Сначала работали с риэлторами, потом их поляна стала сужаться, потому что с развитием цифровых сервисов экономика меняется кардинальным образом".
Комментируя эксперимент с налоговым режимом для самозанятых (Сбербанк является одним из партнеров Федеральной налоговой службы по этому проекту), Герман Греф предложил главе ведомства Михаилу Мишустину распространить технологии бесконтактного налогового администрирования на все виды налогов.
"Это нужно сделать во всех сферах и со всеми налогами, — подчеркнул Греф. — Не пытайтесь замахнуться сами, вы не сможете покрыть собой всю поляну. Через нас, через большое количество компаний вы сможете дотянуться до клиента. И, главное, делайте все выгодной прозрачность. Тогда люди действительно будут вашими".