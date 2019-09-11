Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Украина будет требовать от России компенсацию, если «Газпром» продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях. Об этом заявил в среду, 11 сентября, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко , передает ТАСС.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы, и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти 11-14 миллиардов долларов», — сказал он. Витренко добавил, что, если российская сторона будет настаивать на своей текущей позиции, это приведет к прекращению транзита. «Тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — сказал он.

10 сентября стало известно, что Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям. Это решение не позволит российской компании отказаться от транзита через Украину с 2020 года.

В середине августа оператор Украинской газотранспортной системы — компания «Укртрансгаз» — объявила о готовности к тому, что после 2020 года транзит российского газа через Украину может прекратиться. В организации заявили, что провели модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме. В случае частичной или полной остановки транзита они смогут обеспечивать бесперебойное газоснабжение украинских потребителей на востоке и юге страны.

Действующий транзитный контракт истекает в конце 2019 года. Еврокомиссия предлагает странам заключить долгосрочное соглашение на 10 лет, Россия — продлить действующий контракт на год. Украину такое решение не устраивает.