«Выжидают»: на что идет Китай в торговой войне

«Китайцы выжидают»: на что идет Поднебесная в торговой войне

Китай отменяет пошлины на часть товаров из США. Речь идет только о лекарствах и удобрениях, в то время как ограничения на сою и свинину сняты не были. Пекин провел маневр, желая заложить почву под будущие переговоры с американцами, которые пройдут в октябре. При этом уже сейчас Поднебесная надеется получить зеркальные уступки со стороны администрации Трампа в отношении IT-гиганта Huawei.

Китай освободил часть американских товаров от самой высокой пошлины в 25%, говорится на сайте минфина КНР со ссылкой на решение комитета Госсовета по тарифам.

Таким образом, 17 сентября отменяются пошлины на список из 16 товаров американского происхождения объемом $1,65 млрд, подсчитал Bloomberg. На эти продукты дополнительный сбор был введен еще в 2018 году.

Послабления не будут вечными. Срок заморозки пошлин со стороны Китая будет действовать год: c 17 cентября 2019 года по 16 сентября 2020 года.

Меду тем в число товаров, которые Китай освободил от пошлин, вошли некоторые лекарства от рака, рыбная мука для кормления скота, медицинский линейный ускоритель, люцерна, смазочные масла, креветочная икра и пестициды. Также китайцы сделали финансовые послабления — некоторые американские компании смогут обратиться к китайской таможне за возмещением уже собранных пошлин.

Более того, Китай готов пойти на расширение льгот на американские товары и в ближайшее время может появиться новый подобный список, допустил в заявлении комитет по тарифам Госсовета КНР

При этом в перечне отсутствует важнейшая троица американского экспорта — cоя, свинина и кукуруза. Эксперты уверены, что сельхозпродукция США вряд ли будет освобождена от пошлин, поскольку она остается основным рычагом Пекина в торговых переговорах.

Проходясь по опубликованному списку товаров, сложно сказать уступка ли это: и да, и нет, указывает в беседе с «Газетой.Ru» профессор МГИМО Алексей Воскресенский. Есть товары, которые действительно жизненно важные для китайцев — лекарства точно относятся к этой категории. Некоторые товары экономически трудно заменить, подтверждает эксперт.

Торг по-пекински

Китайские эксперты в общении с журналистами уже пояснили, что этот шаг направлен на снижение влияния торговой войны на китайскую экономику. Освобожденные продукты тесно связаны с жизнеобеспечением китайцев. Власти таким образом пытаются смягчить ущерб торговой войны, который ложится на плечи китайских компаний, зависящих от импорта этих товаров из США для производства своей продукции. Однако это только одна из версий, почему Китай решился на такой шаг.

Обострение конфликта невыгодно китайцам, указывает Воскресенский. «Способность американских политиков влиять на мировую экономику, в том числе китайскую, оказалась существенно выше, чем это кто-либо предполагал», — поясняет эксперт. Реальная сторона экономики оказалась несколько не такой, как это представлялось китайцам еще четыре года назад на волне патриотизма и идеи того, что американская экономика загнивает, добавляет эксперт.

Китай этой уступкой подготавливает благоприятную почву для следующих переговоров в октябре,

считает китаист РА «Эксперт» и Российского совета по международным делам Вита Спивак.

По ее словам, скорее всего, китайцы будут ждать равнозначного ответа от США. Это может быть зеркальный отказ от пошлин на ряд товаров или «амнистирование» китайского техногиганта Huawei.

Между тем источники Financial Times указывают, что американцам и китайцам в октябре потребуется «мини-соглашение по укреплению доверия», в котором США бы обязались ослабить ограничения для китайского техногиганта Huawei, а Поднебесная бы приняла на себя обязательства возобновить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

«Китайцы выжидают, хотят посмотреть, что США сделают в отношении Huawei», — сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

«Жест доброй воли»

Частичное исключение из пошлин американской продукции — это «жест доброй воли» перед новым раундом торговых переговоров и еще один шанс, данный Вашингтону закончить эту торговую войну, объяснил китайской газете Global Times Бай Мин, научный сотрудник китайской Академии международной торговли и экономического сотрудничества.

По словам эксперта, американская сторона должна дорожить этой доброжелательностью и наконец-то сесть за стол переговоров, поскольку обе страны оказались в торговом тупике.

Есть еще одна возможная причина освобождения от пошлин, которую указывают местные источники. Китайские власти хотят привнести позитивную повестку в праздничный для нации год. Символично, что 1 октября — день 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Именно в этот день стартует cледующий этап повышения пошлин со стороны США.

Тем временем, у Пекина и Вашингтона будет возможность обсудить торговые противоречия как раз в октябре на территории США. Однако даже после переговоров торговая война вряд ли закончится, поскольку главная цель США — выправить торговый дисбаланс с КНР — не выполнена.

Дело в том, что профицит торгового баланса Китая с США сократился до $26,95 млрд в августе с $27,97 млрд в июле. За первые восемь месяцев 2019 года он достиг $195,45 млрд Несмотря на торговую войну по итогам прошлого года дефицит торгового баланса США с Китаем вырос до $419,2 млрд Весь торговый дефицит США в 2018 году достиг исторического рекорда и составил $891,3 млрд