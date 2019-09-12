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В России золотой запас подорожал до 110 млрд долларов 

Банки.ру 35 минут назад
Золотой запас России подорожал
Фото: РИА Новости
В России стоимость золотого запаса в валюте выросла почти до 110 млрд долларов, сообщают «Известия». Впервые за последние 30 лет доля золота в международных резервах России превысила 20%.
На рынке золотых слитков в начале 2019 года тройская унция стоила всего 1,28 тыс. долларов, как концу лета она перевалила за отметку в 1,5 тыс. долларов. В итоге благодаря росту физических объемов и увеличению цены на унцию за год стоимость запасов выросла почти на 30%, приблизившись к 110 млрд долларов.
ЦБ сейчас активно закупает золото. Хотя в текущем году объемы закупок снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, этот результат лучший во всем мире.
Согласно опросу Bloomberg, 54% респондентов в центральных банках по всему миру ожидают, что в ближайший год золотые запасы в их учреждениях будут расти, а две трети рассчитывают на сохранение или приумножение резервов в пятилетний период. По данным Всемирного совета по золоту, в июне-июле драгоценный металл активно продавал только Узбекистан, реализовавший более 23 т. Всего во II квартале чистые покупки центральных банков превысили 220 т. В прошлом году суммарные государственные закупки в мире превысили 651 т, что является лучшим результатом с 1971 года — года, когда рухнула Бреттон-Вудская система и доллар окончательно был отвязан от золота.
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Комментарии
Экономика , Центральный банк России , газета "Известия" , Bloomberg
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