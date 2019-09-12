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Названы главные опасности «четырехдневки» 

Lenta.ru 1 час назад
Большинство (76 процентов) работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
В компаниях пояснили, что главными недостатками «четырехдневки» являются необходимость снижения зарплат сотрудникам (такого мнения придерживается почти половина опрошенных). Кроме того, около 40 процентов респондентов утверждают, что в России из-за «четырехдневки» упадет производительность труда. Также в качестве недостатков отмечают рост количества переработок, усиление выгорания сотрудников и ухудшение трудовой дисциплины.
Не видят недостатков в «четырехдневке» только 10 процентов работодателей. Согласно исследованию, 12 процентов рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие два года. В долгосрочной перспективе об этом задумываются восемь процентов.
Накануне, 11 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в России. Глава правительства допусти внесение поправок в законы, чтобы сделать рабочий график более гибким и в некоторых случаях сократить рабочую неделю до четырех дней.
Между тем уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что переход на «четырехдневку» не может состояться без проведения специальных научных исследований по этой теме.
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Комментарии
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Татьяна Москалькова , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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