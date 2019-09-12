Названы главные опасности «четырехдневки»

Большинство (76 процентов) работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

В компаниях пояснили, что главными недостатками «четырехдневки» являются необходимость снижения зарплат сотрудникам (такого мнения придерживается почти половина опрошенных). Кроме того, около 40 процентов респондентов утверждают, что в России из-за «четырехдневки» упадет производительность труда. Также в качестве недостатков отмечают рост количества переработок, усиление выгорания сотрудников и ухудшение трудовой дисциплины.

Не видят недостатков в «четырехдневке» только 10 процентов работодателей. Согласно исследованию, 12 процентов рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие два года. В долгосрочной перспективе об этом задумываются восемь процентов.

Накануне, 11 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в России. Глава правительства допусти внесение поправок в законы, чтобы сделать рабочий график более гибким и в некоторых случаях сократить рабочую неделю до четырех дней.