В России появится новая система управления финансами

Минфин и Минэкономразвития до 1 октября подготовят концепцию новой системы управления финансами. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев пленарном заседании Московского финансового форума.
"В ближайшее время, буквально в ближайшие несколько дней, я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года", — сказал Медведев.
По его словам, эти шаги направлены на повышение эффективности государственных инвестиций, привлечение частных вложений в экономику.
Премьер-министр заявил, что стабильность финансовой системы и бюджета страны за последние годы удалось значительно укрепить.
Медведев отметил, что экономическая конъюнктура сейчас "непростая, не самая благоприятная". Среди главных глобальный рисков он отметил торговые войны, протекционизм и санкции.
"Эти проблемы сохраняются, но вопреки тем же самым санкциям, интерес инвесторов к нашим проектам сохраняется — это заметно и по работе консультативного совета по иностранным инвестициям, и по запросам на сделки с российскими активами. Это происходит прежде всего потому, что мы за последние годы серьезно укрепили стабильность нашей финансовой системы и бюджета. Раньше постоянные колебания нефтяных котировок заставляли Минфин сильно нервничать, а сейчас благодаря бюджетному правилу у нас большой профицит бюджета", — заявил Медведев.