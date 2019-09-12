В России появится новая система управления финансами

Минфин и МЭР к 1 октября подготовят концепцию новой системы управления финансами

"В ближайшее время, буквально в ближайшие несколько дней, я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года", — сказал Медведев.

По его словам, эти шаги направлены на повышение эффективности государственных инвестиций, привлечение частных вложений в экономику.

Премьер-министр заявил, что стабильность финансовой системы и бюджета страны за последние годы удалось значительно укрепить.

Медведев отметил, что экономическая конъюнктура сейчас "непростая, не самая благоприятная". Среди главных глобальный рисков он отметил торговые войны, протекционизм и санкции.