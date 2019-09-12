Российской экономике посулили рост

Рост российского ВВП на 2020 год прогнозируется на уровне двух процентов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«По следующему году у нас целевой показатель два процента, он не меняется», — заключил он и отметил, что проект бюджета на будущий год рассчитан из сценария роста ВВП на 1,7 процента. Говоря о стимулирующих факторах, Силуанов упомянул дополнительный ресурс ФНБ и достижение целей национальных проектов.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что рост экономики будет пессимистичнее прогнозов правительства, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, рост ВВП по итогам 2019-го составит максимум один процент, а к 2020-му — 1,3 процента. Он также добавил, что потенциал роста российской экономики не превышает 1,5–2 процента при условии, когда «все мощности в основном загружены и рабочая сила максимально используется».