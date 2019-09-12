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Российской экономике посулили рост 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Российской экономике посулили рост
Фото: РИА Новости
Рост российского ВВП на 2020 год прогнозируется на уровне двух процентов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.
«По следующему году у нас целевой показатель два процента, он не меняется», — заключил он и отметил, что проект бюджета на будущий год рассчитан из сценария роста ВВП на 1,7 процента. Говоря о стимулирующих факторах, Силуанов упомянул дополнительный ресурс ФНБ и достижение целей национальных проектов.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что рост экономики будет пессимистичнее прогнозов правительства, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, рост ВВП по итогам 2019-го составит максимум один процент, а к 2020-му — 1,3 процента. Он также добавил, что потенциал роста российской экономики не превышает 1,5–2 процента при условии, когда «все мощности в основном загружены и рабочая сила максимально используется».
В конце августа международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту экономики России. Аналитики считают, что по итогам 2019 года ВВП страны вырастет на 1,2 процента вместо предполагавшихся ранее 1,6 процента. Эксперты полагают, что тенденция на снижение сохранится в течение нескольких лет на фоне торговой напряженности между Китаем и США.
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Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Алексей Кудрин , Moody's , Счетная палата
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