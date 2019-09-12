Орешкин поддержал новую систему пенсионных накоплений

Орешкин поддержал введение новой системы пенсионных накоплений

В сентябре Минфин сообщил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Речь идёт, в частности, о введении исключительно добровольного порядка присоединения россиян к системе накоплений, о гарантиях сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, о регистрации центральным администратором накопительных счетов, о налоговых льготах для предпринимателей и налоговых вычетах для граждан.