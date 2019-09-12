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Орешкин поддержал введение новой системы пенсионных накоплений 

Парламентская газета + ещё 8 1 час назад
Орешкин поддержал новую систему пенсионных накоплений
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложенную Министерством финансов систему добровольных пенсионных накоплений и готов перечислять туда часть своей зарплаты, передаёт РИА «Новости».
В сентябре Минфин сообщил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Речь идёт, в частности, о введении исключительно добровольного порядка присоединения россиян к системе накоплений, о гарантиях сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, о регистрации центральным администратором накопительных счетов, о налоговых льготах для предпринимателей и налоговых вычетах для граждан.
«Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея. Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления», — сказал Орешкин на Московском финансовом форуме.
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Комментарии1
Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Минфин , РИА Новости
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