Орешкин поддержал новую систему пенсионных накоплений

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложенную Министерством финансов систему добровольных пенсионных накоплений и готов перечислять туда часть своей зарплаты, передаёт РИА «Новости».
В сентябре Минфин сообщил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Речь идёт, в частности, о введении исключительно добровольного порядка присоединения россиян к системе накоплений, о гарантиях сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, о регистрации центральным администратором накопительных счетов, о налоговых льготах для предпринимателей и налоговых вычетах для граждан.
«Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея. Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления», — сказал Орешкин на Московском финансовом форуме.