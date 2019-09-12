Финансовой системе Европы предрекли крах

Deutsche Bank предрек крах финансовой системы Европы

Снижение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ставки по депозитам до минус 0,5% окажется для финансово-кредитных организаций и их клиентов тяжелым бременем, что может привести к краху финансовой системы, заявил гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

«В долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы», — передает его слова РИА «Новости».

Банк отмечает, что для него ставка до минус 0,5% может стать причиной убытков в сотни миллионов евро только в 2019 году. Другие финансовые организации ждет аналогичная участь.

Агентство Scope Ratings отмечает, что на фоне такой политики ЕЦБ европейские банки с 2014 года потеряли уже 23 млрд евро в общей сложности.

Накануне ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам понижена до минус 0,5% с минус 0,4%.

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