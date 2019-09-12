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Deutsche Bank предрек крах финансовой системы Европы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Финансовой системе Европы предрекли крах
Фото: Michael Kappeler / DPA / Globallookpress.com
Снижение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ставки по депозитам до минус 0,5% окажется для финансово-кредитных организаций и их клиентов тяжелым бременем, что может привести к краху финансовой системы, заявил гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг.
«В долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы», — передает его слова РИА «Новости».
Банк отмечает, что для него ставка до минус 0,5% может стать причиной убытков в сотни миллионов евро только в 2019 году. Другие финансовые организации ждет аналогичная участь.
Агентство Scope Ratings отмечает, что на фоне такой политики ЕЦБ европейские банки с 2014 года потеряли уже 23 млрд евро в общей сложности.
Накануне ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам понижена до минус 0,5% с минус 0,4%.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прогнозах экономистов о приближающемся новом мировом экономическом кризисе.
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Экономика , Рынки , ДОЙЧЕ Банк , ЕЦБ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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