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Зеленский вновь назвал «Северный поток — 2» угрозой для всей Европы 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Зеленский раскритиковал «Северный поток — 2»
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является угрозой для Европы.
Как отметил президент, для Украины является чрезвычайно важным расширение сотрудничества в энергетической сфере, информирует Интерфакс-Украина.
«Речь идёт, в частности, об энергосберегающих технологиях. Я обратил внимание президента Финляндии на вопрос «Северного потока — 2», подчеркнул, что это проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем», — заявил Зеленский.
Он рассказал, что договорился с Ниинистё активизировать экономическое сотрудничество двух стран, особенно в инвестиционной сфере.
В августе Зеленский после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой также назвал «Северный поток — 2» угрозой Европе.
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Экономика , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , Интерфакс
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