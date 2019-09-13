Минфин выйдет на внешние рынки без доллара

Минфин выйдет на внешние рынки, но будет игнорировать доллары

Минфин России в текущем году пока не планирует вновь выходить с новыми заимствованиями на внешние рынки, при этом в следующем году готовится занимать в валюте, но не в долларах.

"В этом году пока у нас нет планов выходить на внешние рынки еще раз. Мы свои программы выполнили, перевыполнили", — сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Московского финансового форума.

"В следующем году будем заимствовать в валюте, которая не является долларом", — также сообщил министр.

Силуанов о санкциях: финсистема РФ удовлетворит потребности в займах

"В следующем году будем смотреть, как всегда, искать окно возможностей. Это, возможно, будет не только евро, возможно, это будут китайские юани. Будем определяться, сейчас пока сказать однозначно не представляется возможным", — заключил он.

В конце августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей". Новые санкции включают ограничения по покупке госдолга РФ, а именно американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, пишут РИА "Новости".

Минфин России в июне этого года доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 г. в размере $1,5 млрд с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 г. в размере $1 млрд с доходностью 4,3% годовых.

Выпуск с погашением в 2029 г. объемом $1,5 млрд Минфин России разместил в марте 2018 г. под 4,375% годовых, выпуск с погашением в 2035 г. объемом $3 млрд — в марте 2019 г. под 5,1% годовых. Также в марте текущего года Минфин доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 г. на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.

Доходности на мировых рынках в этому году существенно снизились. В ожидании новых стимулов инвесторы активно скупали любые облигации, дающие интересную доходность. Это позволило и России занять под достаточно интересную ставку.

ОФЗ в юанях История с запуском облигаций федерального займа в китайской валюте длится уже не первый год. Впервые Минфин заявил о намерении разместить на Московской бирже облигации в юанях на $1 млрд еще в ноябре 2015 г.

Острой необходимости в запуске таких бумаг нет, однако, по заявлению российских властей, проблема исходит от коллег из КНР: они затягивают процесс.

Впрочем, в августе стало известно, что Минфин Китая намерен содействовать принятию решений, необходимых для участия китайских инвесторов в размещении облигаций в юанях на Московской бирже, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак

"Коллеги из Министерства финансов Китая в конечном итоге, к нашему большому удовлетворению, сказали, что не очень высокие темпы принятия решений в части принятия нашего варианта выпуска облигаций — это их зона ответственности. Они сказали, что понимают, что "мы со своими решениями подзадержались, мы будем в эту сторону работать".

В то же время представитель китайского регулятора очень много внимания уделял тому, чтобы мы воспользовались возможностью выпуска в режиме панда-бондов (облигации иностранных эмитентов, размещенные в материковом Китае). Но мы все-таки подняли очень высоко планку. Это амбициозная цель — выпуск российских суверенных облигаций в юанях на Московской бирже.

Но поскольку нас никто за горло не держит — быстро взять и продать эти облигации, потихоньку работаем с китайской стороной. По крайней мере на уровне коллег из министерства финансов нам точно дали сигналы, что они нас понимают и будут всячески содействовать тому, чтобы мы эту планку взяли", — отметил Сторчак, сообщает "Интерфакс".