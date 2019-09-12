Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.02
$
65.09
71.77
71.70
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.50
72.40
Индексы и котировки Brent
59.98
–0.02 Золото
1497.99
–0.32 РТС
1361.05
+0.22
Динамика валют
EUR / USD
12.09
1.1080
+0.0002
28.08
1.1078
09.09
29.08
18.08

Трамп восхитился решением ЕЦБ понизить ставку по депозитам 

Газета.Ru 53 минуты назад
Трампа восхитил ЕЦБ
Фото: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на заявление Европейского центрального банка, в котором говорилось о снижении ставки по депозитам. Об этом он написал в твиттере.
Трампа отметил, что ЕЦБ действует быстро ради достижения успеха. Банк снижает евро по отношению к доллару.
Американский лидер восхитился этим решением, посоветовав Федеральной резервной системе (ФРС) США следовать примеру ЕЦБ.
"А ФРС сидит, сидит и сидит… Им платят взаймы, пока мы платим проценты!", — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк снизил ставку по депозитам.
«Коммунальный рэкет» управляющих компаний
Газета.Ru: последние новости
Курс евро упал ниже 71 рубля Курс евро упал ниже 71 рубля Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Экономика , Дональд Трамп , ФРС , ЕЦБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евро рухнул
Евро рухнул2
Малоимущих россиян предложили освободить от налогов
Малоимущих россиян предложили освободить от налогов4
Google выплатит Франции €1 млрд за неуплату налогов
Google выплатит Франции €1 млрд за неуплату налогов
Россияне случайно получили новое жилье и рассердились
Россияне случайно получили новое жилье и рассердились
Финансовой системе Европы предрекли крах
Финансовой системе Европы предрекли крах1
Видео
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
01:11
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
Личный счет
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
00:57
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
Экономика Другое
Россия заработала миллиарды долларов
04:43
Россия заработала миллиарды долларов
Экономика
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
04:07
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
Компании Статьи
Украина проиграла России спор в ВТО
03:50
Украина проиграла России спор в ВТО
Экономика
В Китае оценили решение США по пошлинам
00:14
В Китае оценили решение США по пошлинам
Экономика
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
03:29
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
Недвижимость Статьи
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
03:51
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
Экономика Статьи
России предрекли доллар по 30 рублей
01:29
России предрекли доллар по 30 рублей
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение