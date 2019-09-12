Трампа восхитил ЕЦБ

Трамп восхитился решением ЕЦБ понизить ставку по депозитам

Трампа отметил, что ЕЦБ действует быстро ради достижения успеха. Банк снижает евро по отношению к доллару.

Американский лидер восхитился этим решением, посоветовав Федеральной резервной системе (ФРС) США следовать примеру ЕЦБ.

"А ФРС сидит, сидит и сидит… Им платят взаймы, пока мы платим проценты!", — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк снизил ставку по депозитам.