Топилин анонсировал повышение МРОТ для миллионов россиян

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Эксперт: Китай вскоре примет меры по минимизации потерь от торговой войны с США

ЦБ будет наказывать банки за ненадежную защиту от кибератак

Силуанов сообщил, что Россия в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах