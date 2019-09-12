Топилин анонсировал повышение МРОТ для миллионов россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 5,8 млрд руб. и из бюджетов регионов — 15,1 млрд руб. ", — рассказал министр.