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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян 

ТАСС 1 час назад
Топилин анонсировал повышение МРОТ для миллионов россиян
Фото: РИА Новости
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 5,8 млрд руб. и из бюджетов регионов — 15,1 млрд руб. ", — рассказал министр.
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Экономика , Личный счет , Максим Топилин , ИТАР-ТАСС
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