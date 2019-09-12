«Деньги есть, а роста нет»: Россию завели в тупик

Экономический рост в России не превысит в этом году одного процента, подсчитал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин . Не будет роста — не будут выполнены нацпроекты. Что делать в этой ситуации, обсуждали на Московском финансовом форуме. Нужно наращивать госинвестиции? Этого недостаточно. Надо ли смягчать денежно-кредитную политику, как в еврозоне? Опасно для стабильности. Может, не брать налоги с бедных? Мало для настоящего прорыва в экономике. Договориться так ни о чем и не получилось.

правительством Москвы. В четверг 12 сентября стартовала очередная дискуссия о том, что делать с экономикой. На этот раз больную тему препарировали на Московском финансовом форуме, организованном Минфином

Денег в бюджете много, бюджет профицитный (0,8% ВВП), Фонд национального благосостояния растет, на депозитах компаний 28 трлн лежат, а экономического роста нет. Так обозначил проблему министр финансов Антон Силуанов

Он даже пожаловался, что на Минфин сейчас оказывается значительное давление со стороны экспертов и общества: «Чего вы сидите на деньгах и не тратите?» — пересказывал Силуанов возмущение своих оппонентов.

Он напомнил, что прогноз, составленный Минфином, по росту ВВП на следующий год — 2%, но на самом деле проект бюджета на будущий год рассчитан из сценария в 1,7%. То есть речь идет не о росте, а, скорее, о стагнации.

Но даже 2% не будет, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Его прогноз по ВВП — менее 1% уже в этом году. В следующем — 1,3%.

Век смягчений не видать

Определившись с неутешительным прогнозом, чиновники начали дискутировать, а что же предпринять, чтобы экономика, восстановившаяся к 2012-2013 годам после кризиса 2008 года, наконец преодолела стадию стагнации и пошла в рост? Мнения разделились.

Главное — не увеличивать бюджетные расходы. И не снижать налоговую нагрузку. Никаких смягчений. Это опасно. Это позиция Минфина.

«Нельзя просто говорить: «Давай смягчимся, снизим налоги, освободим от взносов или примем новые программы». Всегда за этим есть большие риски», — полагает Силуанов.

К осторожным действиям по стимулированию экономики призывала на форуме и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина . Низкие темпы экономического роста, как она считает, вызваны структурными факторами. «На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна», — сказала Набиулллина.

Россия не должна повторять ошибки тех стран, которые пытались с помощью печатного станка «разогреть» экономику, в итоге действительно получали рост, но краткосрочный, а потом экономика проседала, цены росли, возникала нестабильность, отметила Набиуллина. Она не только предостерегла от смягчения денежно-кредитной политики, но и рассказала о трех заблуждениях на этот счет.

Первое — это то, что денежно-кредитная политика чрезмерно жесткая и ограничивает рост кредита и ограничивает экономический рост. Но это не так. По ее словам, «если посмотреть на цифры, у нас кредит экономики растет. И не только потребительский кредит, который чаще в заголовках прессы, но и кредиты корпоративному сектору — около 5% в год темп роста», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также назвала заблуждением мнение, согласно которому «кредит становится все более и более недоступным».

«Доступность кредита в 2015-2016 годах сильно упала, сейчас она восстановилась до уровня 2010-2013 годов», — добавила она.

«Многие предприятия перестают называть высокую стоимость кредита как один из главных факторов, которые тормозят экономический рост», — отметила Набиуллина.

По словам чиновницы, еще одно заблуждение заключается в том, что «кредит может быть главным условием для роста инвестиций».

«Конечно, предприятия привлекают кредиты для того, чтобы увеличить отдачу на акционерный капитал. Только в том случае, если это предприятие прибыльное, то кредит будет работать на благо. Если предприятие на грани рентабельности, то это только увеличит чувствительность предприятия к разного рода колебаниям», — указала она.

Все не как на Западе

Пояснения главы ЦБ прошли как раз на фоне заявления Европейского центробанка , решившего в этот четверг в очередной раз снизить ставку по депозитам. Теперь ставка по депозитам будет составлять -0,5%, а не -0,4%. Отмечается, что в то же время банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне.

Кроме того, ЕЦБ возобновит программу скупки облигаций с 1 ноября 2019 года. Банк планирует тратить €20 млрд ежемесячно для стимулирования роста экономики. А ЦБ РФ считает эти действия опасными для стабильности. Кудрин считает, что Россия попала в ловушку средних доходов. Ловушка придавливает рост инвестиций. В том числе государственных. «Исполнение нацпроектов поднимет рост ВВП до 3%? Нет. А без такого роста невозможно достичь целей нацпроектов» — сказал Кудрин.

Он предлагал больше вкладывать госсредств в реализацию нацпроектов. Но правительство готово потратить, например, на здравоохранение 1,7 трлн рублей. Разве за эти деньги возможно качественно улучшить здравоохранение? Нет. Какой уж тут прорыв при таких инвестициях, возмущался Кудрин. Он считает, что прорыва не стоит ждать и в образовании.

Эволюционные изменения в нацпроекты заложены, но не прорывные, заключил Кудрин. «Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно», — сказал Кудрин. Прибавку к экономическому росту от нацпроектов он оценивает всего в 0,1 — 0,6% ВВП.

Прорывным можно считать только одно предложение форума. Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал освободить от налогов самые незащищенные слои населения. То есть, можно было бы создать для бедных необлагаемый минимум доходов. Костин добавил, что смягчение можно применить также к социальным взносам, которые платит малый бизнес.

В черном цвете

Итог обсуждения не радует: Форум фактически пришел к очевидному: Россия в тупике. Цели поставлены (нацпроекты), но выполнить их в назначенные сроки (новый избирательный цикл) не реалистично. Об этом прямо говорил Кудрин и на это намекал министр экономического развития Максим Орешкин

Делать ставку необходимо на структурных реформах, на улучшении условий ведения бизнеса, на частных инвестициях в первую очередь, отмечали участники форума. В том числе премьер Дмитрий Медведев , специально приехавший на форум с поздравлением. Но стоит ли ждать заметного вклада в ВВП, например, малого и среднего бизнеса? У Счетной Палаты РФ, кажется, есть ответ на этот вопрос. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили лишь 0,1% от утвержденного плана кредитования в рамках национального проекта. Об этом сообщил на форуме директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности Счетной палаты РФ Вениамин Симонов.

Речь идет о нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «На 1 июля этого года предоставление таких субсидий составило порядка 0,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. Из запланированных на 2019 год 1 трлн рублей субъекты пока что прокредитованы только на 68,8 млрд рублей», — сказал представитель Счетной палаты РФ.

В Минфине на это советуют не видеть все в черном цвете. Как советовал на форуме Силуанов Кудрину: «Посмотрите СМИ — где-то кого-то убили, ДТП, авария, только это показывают. Вот и Алексей Леонидович — все плохо! Для чего мы это говорим, чтобы получить реакцию зала?» Силуанов посоветовал лучше «замечать хорошие меры», которые дают результаты.