Дефицит бюджета США перевалил за триллион долларов

Дефицит государственного бюджета США впервые с 2012 года достиг показателя в $1 трлн. С января по август 2019 года он вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В комитете по федеральному бюджету США отмечают, что при подобных темпах роста уровень дефицита в 2028 году может достичь $2 трлн, сообщает газета The Wall Street Journal.

Одной из причин роста дефицита издание называет снижение налогов в 2017 году в общей сумме на $1,5 трлн. Кроме того, выросли проценты по гособлигациям, увеличились расходы на военные нужды.

Рост дефицита бюджета ведёт к увеличению государственного долга США. В первом квартале 2019 года он составлял около $70 трлн.