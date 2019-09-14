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Русский стандарт 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Русский стандарт. В российскую экономику никто не верил
Фото: Bloomberg via Getty Images
Деньги — необходимое условие для роста любой экономики. Успешные государства способны стимулировать собственное развитие, используя не только внутренние средства и резервы, но и привлекая средства международных инвесторов и других государств, которые жаждут получить свой процент от вложений. Именно на эту траекторию и хочет выйти Россия, правда, для привлекательности придется сделать много важных шагов. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Любой ценой

Президент Владимир Путин в марте в 2018 года поставил перед правительством амбициозную задачу — Россия к концу 2024 года должна обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых (3,5-4 процента) и прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. Для этого стране предстоит реализовать две масштабные программы по двум направлениями — осуществить 13 нацпроектов и увеличить инвестиционную привлекательность России.
В рамках нацпроектов программа действий властей расписана на годы вперед. Власти планируют действовать по трем основным направлениям: «Человеческий капитал» (развитие здравоохранения, образования, культуры, стимулирование демографии), «Комфортная среда для жизни» (улучшение условий проживания и экологического положения в России, строительство и модернизация дорог), а также «Экономический рост». Последнее направление включает в себя проекты, реализация которых позволит России нарастить несырьевой экспорт, стимулировать развитие бизнеса в России и увеличить производительность труда, что напрямую отразится на ВВП. В общей сложности на нацпроекты из федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных источников планируется выделить 25,7 триллиона рублей, что должно дать мощный толчок ВВП.
Вторым направлением политики России в целях стимулирования роста экономики президент определил наращивание инвестиций. В ходе послания Федеральному Собранию Путин отметил, что именно инвестиции должны стать вторым драйвером роста экономики, и поручил правительству разработать план роста их доли в ВВП до 25 процентов, а в перспективе — и до 27. «Чтобы обеспечить устойчивый рост, нам необходимо это сделать. Сделать во что бы то ни стало», — подчеркнул он. Как подсчитали в Минэкономразвития, увеличение доли инвестиций до 25-27 процентов позволит разогнать темпы роста ВВП России на длительном промежутке до 3-3,5 процента, что соответствует целевому уровню роста ВВП.
Однако пока властям не удается добиться среднемирового экономического роста. Причина в том, что целей, изложенных в нацпроектах и поручении президента по наращиванию инвестиций, приходится добиваться не только в условиях санкций, но также общего спада в мировой экономике и падения цен на нефть. «Мировая экономика замедляется, падает спрос на энергоносители — для нас это чувствительно», — сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в сентябре. Он также отметил, что на ВВП России негативно влияет напряженность на рынках из-за торговой войны США и Китая. На фоне этого в конце августа Минэкономразвития уже пришлось ухудшить прогноз ВВП России. Оценка роста экономики на 2020 год понижена с двух до 1,7 процента, а прогноз по инфляции снижен с 3,8 до трех процентов. Ведомство также ожидает замедления потребительского спроса, в связи с чем главным драйвером экономического роста в 2020 году должны стать инвестиции.

Запасной выход

В последние годы статистика по инвестициям в России была неутешительной. С 2013-го по 2018 год их отток значительно превышал приток (исключением стал только 2016 год). В 2018 году прямые инвестиции в Россию из-за рубежа упали более чем в три раза по сравнению с 2017 годом, до 8,8 миллиарда долларов и показали минимальное значение за последние десять лет. Другой антирекорд был установлен по прямым иностранным инвестициям без учета реинвестированных доходов — за период с 2015-по 2018 год они составили 0,2 процента ВВП. Это самый плохой результат среди развивающихся стран. Для сравнения, у находящейся в экономическом кризисе Венесуэлы доля таких же инвестиций составила 0,5 процента, а у Нигерии — 0,3 процента.
Причиной низкой инвестиционной привлекательности России называют санкции, плохой инвестиционный климат (зарегулированность российского рынка, устаревшее законодательство, давление силовиков) и низкий потенциал роста экономики. «Мешает бизнесу наше устаревшее законодательство, наша регуляторика, которая отстает от сегодняшнего дня», — пояснил министр финансов России Антон Силуанов.
Однако в ближайшие годы негативный тренд может быть сломлен, с одной стороны, за счет начавшегося роста экономики России, с другой — эффективных реформ. Так, ВВП страны уже показал рост выше ожидаемого по итогам 2018 года — 2,3 процента. В 2019-м в Минэкономразвития ожидают рост экономики на уровне 1,3 процента, а с 2021-го Россия выйдет на темпы роста экономики даже выше трех процентов.
С другой стороны, Минэкономразвития делает ставку на успех выполнения проекта по «Трансформации делового климата» в стране (именно этот план был принят по итогам поручения президента во время послания Федеральному собранию), принятие закона о защите капиталовложений, реформу контроля и надзора, включая «регуляторную гильотину». При этом здесь речь идет не о прогнозах — правительство уже активно реализует реформы для стимулирования бизнеса.
По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, закон о защите капиталовложений может быть принят уже в осеннюю сессию. В таком случае он вступит в силу уже в 2020 году. По этому закону предприниматели, например, смогут получить гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Помимо этого, 11 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев для улучшения бизнес-среды в России воспользовался «регуляторной гильотиной» и поручил до конца года отменить более 20 тысяч нормативных актив, которые были приняты еще во времена СССР и РСФСР.
Кроме того, роль в улучшении инвестиционного имиджа России сыграла и громкая история ареста американского инвестора и основателя Baring Vostok Майкла Калви, которого подозревали в хищении миллиардов рублей в России. За рубежом после его задержания неоднократно заявляли о том, что это якобы нанесло сильнейший урон России и ее инвестпривлекательности. Однако после призывов самого Майкла Калви, несмотря ни на что, вкладывать деньги в Россию, а также заявления Владимира Путина о необходимости тщательно разобраться в обвинениях, предъявленных инвестору, и установить виновных, казалось бы, патовая ситуация обернулась на пользу России.

Законы привлекательности

По прогнозу Минэкономразвития, эффект от реформ и возобновление позитивного экономического тренда позволят увеличить инвестиции в России до 25 процентов ВВП и выполнить поручения президента. Уже в 2020 году Минэкономразвития ожидает роста инвестиций до пяти процентов с двух в 2019-м. В нынешнем же году в России ожидается значительный рост иностранных инвестиций — на 50 процентов по сравнению с 2018-м.
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, РФПИ целенаправленно работает над этой задачей. Созданы российско-китайский, российско-японский, российско-арабские фонды, и иностранный бизнес, помимо прочего, проявляет активный интерес именно к инвестициям в нацпроекты. Это стало очевидным еще на Петербургском международном экономическом форуме, когда на встречу с Владимиром Путиным пришли представители инвестиционных фондов, в частности, из Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, которые в совокупности управляют капиталом свыше 15 триллионов долларов.
«Мы видим, что инвестиции приходят, приходят в очень важные проекты, в том числе инвесторы заинтересованы в национальных проектах России. Мы работаем над тем, чтобы все больше и больше инвесторов привлекать в нацпроекты, и модель наша по привлечению инвестиций, которую Дмитрий Анатольевич [Медведев] создал фактически, она востребована другими странами», — резюмировал Дмитриев.
Однако далеко не все верят в безусловный успех нацпроектов в России. Так, глава Сбербанка Герман Греф, в период с 2000 по 2007 годы возглавлявший Минэкономразвития, 13 сентября заявил, что национальные проекты вряд ли ускорят рост экономики из-за «недостаточно качественного структурирования». Он пояснил, что хотя некоторые моменты, изложенные в нацпроектах, правильные, однако из-за отсутствия в России эффективной системы управления единственное, что можно произвести — «большое количество шума».
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Экономика , Статьи , Цена на нефть , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Майкл Калви , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Минэкономразвития , Российский фонд прямых инвестиций , Lenta.ru
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