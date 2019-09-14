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Минфин одобрил введение акцизов на вейпы и электронные сигареты 

News.ru + ещё 24 29 минут назад
Минфин одобрил акцизы на вейпы и электронные сигареты
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
Министерство финансов РФ разрабатывает инициативу по взиманию акциза с электронных устройств доставки никотина (вейпов, устройств нагревания табака, электронных сигарет) с 2020 года.
Предполагается, что стартовая ставка составит 50 рублей за одно электронное устройство и будет повышаться на два рубля каждый год в дальнейшем, пишет «Коммерсант».
Как писал News.ru ранее, министерство здравоохранения подготовило проект закона о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
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Экономика , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Минфин
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