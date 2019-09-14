Минфин одобрил акцизы на вейпы и электронные сигареты

Министерство финансов РФ разрабатывает инициативу по взиманию акциза с электронных устройств доставки никотина (вейпов, устройств нагревания табака, электронных сигарет) с 2020 года.
Предполагается, что стартовая ставка составит 50 рублей за одно электронное устройство и будет повышаться на два рубля каждый год в дальнейшем, пишет «Коммерсант».
Как писал News.ru ранее, министерство здравоохранения подготовило проект закона о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.