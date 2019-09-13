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Силуанов пообещал сократить количество чиновников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
В России сократят количество чиновников
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников в России.
Об этом Силуанов сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума, передает ТАСС.
Отвечая на реплику главы Сбербанка Германа Грефа о том, что количество чиновников в России с 2002 года практически удвоилось (с 1,156 млн до 2,2 млн), он сказал: «Мы уже реализуем ваш посыл. В следующем году будем сокращать».
Греф, в свою очередь, отметил, что он против бездумного сокращения.
«Нужно поменять модель, тогда машина будет эффективной и может будет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники», — указал глава Сбербанка.
Между тем Греф указал, что «мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня», передает РИА «Новости».
«Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить», — указал он.
Напомним, в январе 2019 года был предложен проект закона о развитии территорий за счет оптимизации чиновников.
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Экономика , Антон Силуанов , Герман Греф , Сбербанк России , РИА Новости
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