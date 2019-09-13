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Греф заявил об отсутствии веры в нацпроекты 

Rambler News Service + ещё 5 27 минут назад
Греф раскритиковал нацпроекты
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в нацпроекты, так как не видит связи между планами и цифрами, которые будут на выходе. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме.
«Проблема в том, что это не про экономику, это «верю-не верю» — это религия и все, что угодно. Верю— не верю. Он (первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов — RNS) верит в национальные проекты, Кудрин не верит. К сожалению, я тоже не верю. Я не верю, потому что я не вижу там связи между тем, что запланировано и теми цифрами, которые будут на выходе. Нас история рассудит, через два года будет все понятно», — заявил он.
Греф добавил, что «мы крайне заинтересованы в вашем успехе, мы говорим о том, что сейчас можно все ещё поправить».
По его словам, часть вещей в нацпроектах хорошие и правильные, но они не дадут результата.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что исполнение нацпроектов не поднимет темпы экономического роста России до 3%. По его словам, по оценке разных институтов, выполнение нацпроектов добавит экономический рост от 0,1 до 0,6% ВВП.
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Комментарии2
Экономика , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Герман Греф , Сбербанк России , Счетная палата
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