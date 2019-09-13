Греф раскритиковал нацпроекты

Греф заявил об отсутствии веры в нацпроекты

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в нацпроекты, так как не видит связи между планами и цифрами, которые будут на выходе. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме.

«Проблема в том, что это не про экономику, это «верю-не верю» — это религия и все, что угодно. Верю— не верю. Он (первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов — RNS) верит в национальные проекты, Кудрин не верит. К сожалению, я тоже не верю. Я не верю, потому что я не вижу там связи между тем, что запланировано и теми цифрами, которые будут на выходе. Нас история рассудит, через два года будет все понятно», — заявил он.

Греф добавил, что «мы крайне заинтересованы в вашем успехе, мы говорим о том, что сейчас можно все ещё поправить».

По его словам, часть вещей в нацпроектах хорошие и правильные, но они не дадут результата.