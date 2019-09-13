Китай прогнулся под США в торговой войне

Власти Китая освободят от дополнительных пошлин еще несколько категорий сельскохозяйственного импорта из США, среди них соя и свинина, сообщает Reuters со ссылкой на источники китайского государственного агентства «Синьхуа».

Ранее в сентябре комитет по тарифам Госсовета Китая освободил от дополнительных импортных пошлин 16 категорий американских товаров, в том числе сыворотку и рыбную муку для корма животных, смазочное масло, лекарства, пестициды. Решение вступит в силу 17 сентября, отмена пошлин продлится до 16 сентября 2020 года.

В отношении этих товаров Китай ввел пошлины размере от 15 до 25 процентов в два этапа — в апреле и августе 2018 года. Ослабление санкций происходит на фоне предстоящих в начале октября торговых переговоров.

Именно нежелание закупать продукцию у американских фермеров стало причиной охлаждения отношений США и Китая после диалога на саммите G20 в Японии.