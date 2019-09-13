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Китай прогнулся под США в торговой войне 

Lenta.ru + ещё 5 54 минуты назад
Власти Китая освободят от дополнительных пошлин еще несколько категорий сельскохозяйственного импорта из США, среди них соя и свинина, сообщает Reuters со ссылкой на источники китайского государственного агентства «Синьхуа».
Ранее в сентябре комитет по тарифам Госсовета Китая освободил от дополнительных импортных пошлин 16 категорий американских товаров, в том числе сыворотку и рыбную муку для корма животных, смазочное масло, лекарства, пестициды. Решение вступит в силу 17 сентября, отмена пошлин продлится до 16 сентября 2020 года.
В отношении этих товаров Китай ввел пошлины размере от 15 до 25 процентов в два этапа — в апреле и августе 2018 года. Ослабление санкций происходит на фоне предстоящих в начале октября торговых переговоров.
Именно нежелание закупать продукцию у американских фермеров стало причиной охлаждения отношений США и Китая после диалога на саммите G20 в Японии.
США также сделали шаг навстречу Китаю и перенесли на две недели повышение пошлин. Увеличение тарифов состоится не 1 октября, как предполагалось ранее, а 15-го. Помимо этого, президент США Дональд Трамп не исключил, что страны могут заключить временное соглашение, которое коснется не всех противоречий.
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Комментарии
Экономика , Видео , Дональд Трамп , Госсовет КНР , Синьхуа , Reuters
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