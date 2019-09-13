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Лондонская биржа отказалась приютить Гонконг 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Лондонская биржа отказалась приютить Гонконг
Фото: Neil Hall / Reuters
Лондонская фондовая биржа (LSE) отвергла предложение Гонконгской фондовой биржи (HKEX) о слиянии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи.
«Совет директоров испытывает обеспокоенность по поводу ключевых аспектов поступившего предложения: стратегии, результатов, формы оплаты сделки и стоимости», — говорится в сообщении. Также в LSE подчеркнули, что не видят смысла в дальнейшем обсуждении этого вопроса.
Предложение о слиянии поступило от HKEX 11 сентября. Сумма предполагаемой сделки могла составить порядка 36,56 миллиарда долларов. Как писал Bloomberg, на такие действия Гонконг могли побудить непрекращающиеся протесты и поиск возможности смягчить вероятные последствия экономического спада из-за торговой войны США и Китая. Главным условием сделки был отказ LSE покупать поставщика бизнес-информации Refinitiv.
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