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Сторчак назвал размер долга зарубежных стран перед Россией 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Назван размер долга зарубежных стран перед Россией
Фото: РИА Новости
Общая задолженность зарубежных стран перед РФ составляет около 35 миллиардов долларов, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак РИА Новости в кулуарах Московского финансового форума.
"Задолженность зарубежных государств перед РФ, вместе с тем, что осталось от бывшего Советского союза, в районе 35 миллиардов долларов", — сказал он.
Сторчак добавил, что Кипр полностью погасил свой долг перед РФ, все средства уже получены. "Ну давно уже, да (получили средства — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос, получила ли российская сторона денежные средства.
В июле Сторчак сообщил, что Кипр погасит кредит досрочно, в конце августа — начале сентября.
Экономика Кипра в 2011 году испытывала серьезные трудности из-за долговых проблем соседней Греции. Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года. Однако в 2013 году в период острого финансового кризиса заем был реструктурирован — процентная ставка была снижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесено на период 2018-2021 годов.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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Экономика , Сергей Сторчак , РИА Новости
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