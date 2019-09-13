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ФАС предложила вернуть рекламу вина и пива 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
ФАС предложила вернуть рекламу вина и пива
Фото: РИА Новости
Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин предложил вернуть в России рекламу вина и пива.
"Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению", — сказал Мишеловин, выступая на форуме "Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе".
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