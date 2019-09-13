ФАС предложила вернуть рекламу вина и пива 

Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин предложил вернуть в России рекламу вина и пива.
"Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению", — сказал Мишеловин, выступая на форуме "Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе".