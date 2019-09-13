Выйти из ловушки: как Россия намерена достичь роста ВВП

России под силу совершить экономическое чудо и выйти из «ловушки средних доходов», считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов . Его прогноз по росту ВВП в следующем году — 2% — даже превосходит ожидания Минэкономразвития . Основа для этого есть, как и инструменты — гарантии для инвесторов, реализация нацпроектов, макроэкономическая стабильность.

Минэкономразвития ожидает роста в 1,7% — именно из этой цифры будет рассчитываться бюджет на следующий год. Но несмотря на прогнозы ряда экономистов, в правительстве рассчитывают на рост экономики России в 2020 году на уровне 2%. Этот показатель достижим, считает первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«По следующему году у нас целевой показатель два процента, он не меняется», — заявил он в ходе Московского финансового форума.

Один из ключевых факторов таких ожиданий — макроэкономическая стабильность. Что является хорошей основой для развития, отметил накануне премьер-министр Дмитрий Медведев

Это накопленная устойчивость денежно-кредитной и финансовой и бюджетной политик, уточнил Силуанов. И менять ее не надо — можно быстро все потерять. Уровень инфляции снизился (сегодня глава ЦБ Эльвира Наибуллина не исключила снижения ее уровня ниже 4%, в 2018 году он составил 4,3%, а в 2015-м — 12,9%), бюджет находится в профиците, но при этом конъюнктурные доходы от высоких цен на нефть идут на накопление будущих инвестиций, зависимость курса рубля от цен на нефть тоже уменьшается.

«Раньше колебания нефтяных котировок, которые постоянно происходили (особенно в августе, скажем), заставляли Минфин сильно нервничать», — привел пример Медведев.

Когда в 2018 году цены на нефть упали на 40%, а в 2019 году на 20% экономика России этого не почувствовала в связи с ранее принятыми мерами по смягчению бюджетной политики (например, увеличение разрешенного дефицита бюджета), добавил первый вице-премьер. Ослабление бюджетной политики, по его словам, — это самый крайний запасной вариант.

А вот подстегивать экономический рост искусственно опасно. В том числе за счет разгона доходов граждан для подстегивания потребительского спроса. Помогать надо незащищенным слоям: пенсионерам, многодетным, семьям, где рождается первый ребенок, молодым семьям. Тем более в России реальные зарплаты растут более быстрыми темпами, чем ВВП, а при росте экономики доходы будут расти стабильно, указывает Силуанов.

В России темпы роста доходов на душу населения схожи с сопоставимыми странами по уровню дохода в ВВП на душу населения — этот феномен экономисты называют «ловушкой среднего дохода» и в ней многие страны находятся десятилетиями. Выйти из этой ловушки России под силу, отметил Силуанов.

«Вы говорите, нужно увеличить расходы на здравоохранение и образование, приводите США и Германию. Почему мы не смотрим, какие расходы на здравоохранение и образование в Сингапуре, Корее и тех странах, которые обеспечили прорыв? За счет чего они прорыв обеспечили? За счет того, что увеличивали расходы в социалку или все-таки делали инфраструктурные проекты и регуляторикой занимались?» — подчеркнул чиновник.

В числе стимулирующих экономику факторов, как полагают в правительстве, достижение целей национальных проектов и дополнительный ресурс Фонда национального достояния России (как раз эти конъюнктурные доходы), который должен обеспечить приток инвестиций. Именно инвестиционные проекты закладывают долгосрочный рост.

Но для их реализации необходимы четкие правила игры — и об этом чиновники говорят не первый год.

Притчей во языцех, например, является доступ к кредиту. На прошлой неделе Банк России в очередной раз снизил ставку — до 7%. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, по оценкам Силуанова, будет оказывать стимулирующее влияние на развитие бизнеса. А он буквально сидит на денежной подушке, правда, не торопится тратить ее внутри России.

«… на депозитах (компаний. — «Газета.Ru») находится 28 триллионов рублей. Почему они не идут в экономику? Здесь вопрос, конечно, гораздо глубже. И наша задача — понять, что же мешает бизнесу, что бизнесу необходимо, чтобы поверить в то, что новые инвестиции, вложения в Россию, в российскую экономику дадут в последующем отдачу, дадут стабильный результат», — сказал Силуанов.

Бизнесу нужны стабильные налоговые, макроэкономические, административные условия — тогда рост в России будет инвестиционным, а не «потребительским», указывает чиновник.

Это должно подстегнуть рост объема инвестиций с нынешних 20-21% ВВП до целевых 25% ВВП.

В правительстве дать гарантию стабильности условий ведения бизнеса для инвесторов. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Речь идет о перезапуске механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0), куда будут включаться пункты о гарантиях для инвесторов в случае изменение законодательных условий, возмещение затрат на инфраструктуру за счёт вновь поступающих от реализации проекта налогов и другие новеллы.