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Суд в Гааге отказал России в пересмотре иска к банку Коломойского 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Суд Гааги отказал России по делу ПриватБанка
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Арбитражный суд в Гааге отказал России в требовании о пересмотре вопросов юрисдикции украинского "Приватбанка" относительно утраченных активов в Крыму. Об этом сообщает "112 Украина".
Отмечается, что банк требует в суде $1 млрд
Дело было начато "Приватбанком" в 2015 году по обязательствам по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и Россией.
Украинский банк ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. Решение о национализации банка было принято в 2017 году. Ранее Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского.
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