Суд Гааги отказал России по делу ПриватБанка

Суд в Гааге отказал России в пересмотре иска к банку Коломойского

Арбитражный суд в Гааге отказал России в требовании о пересмотре вопросов юрисдикции украинского "Приватбанка" относительно утраченных активов в Крыму. Об этом сообщает "112 Украина".

Отмечается, что банк требует в суде $1 млрд

Дело было начато "Приватбанком" в 2015 году по обязательствам по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и Россией.

Украинский банк ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. Решение о национализации банка было принято в 2017 году. Ранее Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского.