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Мишустин увидел будущее в бесконтактных технологиях 

Lenta.ru 1 час назад
Мишустин увидел будущее в бесконтактных технологиях
Фото: РИА Новости
Будущее налогового администрирования — бесконтактные технологии. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на сессии Московского Финансового Форума-2019 «Инновации в области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта "Cамозанятые"».
«Сегодня происходят серьезные преобразования — мы вступаем в цифровой мир, меняющий привычные нам вещи. Создается множество платформ, которые быстро соединяют потребителей услуг или товаров с поставщиками, минуя регуляторов. Задача государства — правильно адаптироваться к этим платформам и встроиться с ними в единую систему. Цифровая государственная инфраструктура, которую мы создаем, — это способ решить вопросы бизнеса и помочь ему, чтобы вместе удовлетворять потребности людей», — отметил Михаил Мишустин.
По мнению руководителя ФНС, новый налоговый режим для самозанятых — следствие появления цифровой экономики, возникновения цифровых платформ и новых трудовых отношений. Это льготный режим, который государство сделало, чтобы дать людям возможность без обременения и дополнительных административных барьеров встроиться в новую цифровую экосистему.
Для этой категории налогоплательщиков необходимо было создать удобный инструмент, чтобы при его использовании люди не замечали присутствия государства. Помимо создания мобильного приложения «Мой налог» Служба разработала API-интерфейс для интеграции с крупнейшими цифровыми площадками. Такое сотрудничество помогает их «капитализации», дает абсолютную налоговую прозрачность для государства и позволяет гражданам комфортно платить налоги. Партнерами ФНС России в этом процессе стало более 20 компаний, в том числе Яндекс, Сбербанк и ЦИАН, которые сегодня активно интегрируют API в свои сервисы. «Мы благодарим своих партнеров. Для нас такая интеграция — акт доверия со стороны бизнеса», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин также сообщил, что в качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяч граждан. Из них более 87 процентов ранее никогда не были индивидуальными предпринимателями и большинство из них раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20 миллиардов рублей дохода, пробито более 20 миллионов чеков. Самые популярные сферы деятельности — перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, а также оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , Сбербанк России , Яндекс , ЦИАН
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