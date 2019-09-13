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Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа 

RT на русском 1 час назад
Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
Фото: РИА Новости
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
«На сегодняшний день закачали газа всего лишь 13,8 млрд кубов, а населению Украины рассказывают, что закачали 17,8 млрд», — заявил он.
По его словам, в Киеве надеются, что зима будет тёплая и что Россия не отключит газ.
Как утверждает Журавко, за пять лет на капитальный ремонт и техническое обслуживание украинской ГТС выделяются минимальные средства.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
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Экономика , Александр Дудчак , Алексей Журавко , Нафтогаз , Газпром , Верховная Рада , ИА Sputnik
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