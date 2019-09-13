Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа

«На сегодняшний день закачали газа всего лишь 13,8 млрд кубов, а населению Украины рассказывают, что закачали 17,8 млрд», — заявил он.

По его словам, в Киеве надеются, что зима будет тёплая и что Россия не отключит газ.

Как утверждает Журавко, за пять лет на капитальный ремонт и техническое обслуживание украинской ГТС выделяются минимальные средства.