Украинцы переходят на дрова

Уровень потребления газа на Украине продолжает падать. В качестве его замены жители страны всё чаще выбирают дрова.
Отказ от газового отопления в пользу дровяного вызван продолжающимся ухудшением социально-экономического положения украинцев. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский в эфире телеканала «112».
Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране, — сказал эксперт.
Ранее News.ru сообщал, что специалисты государственной украинской компании «Нафтогаз» ждут коллапса предстоящей зимой после прекращения транзита российского газа. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В центральном офисе «Нафтогаза» царит бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег», заявил Журавко.