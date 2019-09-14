Украинцы переходят на дрова

Эксперт рассказал о переходе украинцев на отопление дровами

Уровень потребления газа на Украине продолжает падать. В качестве его замены жители страны всё чаще выбирают дрова.

Отказ от газового отопления в пользу дровяного вызван продолжающимся ухудшением социально-экономического положения украинцев. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский в эфире телеканала «112».