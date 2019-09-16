Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
14.09
$
64.4711
–0.7198
€
71.5307
–0.2966
ММВБ
13.09 23:00
$
64.3375
–0.0025
€
71.2825
+0.0450
Forex
16.09 10:00
$
63.7651
–0.0125
€
70.5440
–0.0645
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.20
$
64.09
€
71.00
€
70.93
Прогноз
16.09 – 23.09
$
66.19
€
73.10
Индексы и котировки
Brent
60.25
+0.00
Золото
1502.68
–0.11
РТС
1368.93
+0.19
Динамика валют
EUR / U