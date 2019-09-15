Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны

Решение по газопроводу Opal, принятое судом ЕС , носит политический характер, таким образом Россию пытаются, в традициях торговой войны, частично сместить с рынка и дискредитировать как поставщика "голубого топлива", заявил РИА Новости глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

"Приговор, конечно, политический, Россию пытаются в традициях торговой войны вытеснить с рынка, хотя бы частично, и дискредитировать. В то же время есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров", — заявил Шлунд.

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

Отмененное решение давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.

Отвечая на вопрос РИА Новости, не приведет ли отказ от дополнительных транзитных мощностей Opal к проблемам в энергоснабжении Европы уже будущей зимой, Шлунд заявил, что "фактически, если в Германии станет холодно, нам срочно понадобится российский газ из трубопровода "Северный поток", поскольку возобновляемые источники энергии, особенно зимой, приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении".

Он добавил, что "еще есть СПГ с Ямала, который мы могли бы тогда заказать, если холод внезапно обрушится на Северную Америку и Центральную Европу одновременно". Он напомнил, что такая ситуация уже имела место в связи с морозными зимами в Европе и США в последние годы, и "тогда американского газа будет крайне мало".

"Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего экономического мотора в Германии", — сказал Шлунд, подчеркнув, что главной целью для партии "Альтернатива для Германии" остается "бесперебойное и простое снабжение газом Германии, особенно с учетом значительных проблем в будущем для энергобезопасности из-за лихорадочного продвижения альтернативных источников энергии".

"В интересах Германии АдГ поддерживает газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут четко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены", — считает Шлунд.

При этом он добавил, что партия "с большой долей скептицизма и небольшими ожиданиями" готовится к презентации министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером программного документа о развитии энергетического сектора, которая должна состояться в октябре.