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США готовы использовать резервную нефть для стабилизации рынка 

RT на русском 2 часа назад
США выделят резервы для стабилизации рынка нефти
Фото: Reuters
Министерство энергетики США готово выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства.
Отмечается, что министерство готово выделить ресурсы из стратегического резерва нефти, если это потребуется для того, чтобы обратить вспять любые потрясения на нефтяных рынках.
Ранее сообщалось, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%
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Экономика , Компании , Рынки
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