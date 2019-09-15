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Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Фото: Reuters
Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.
Об этом сообщает газета Nikkei.
Отмечается, что в последние годы многие азиатские страны, включая Китай и Японию, стали зависеть от поставок нефтехимии и алюминия из стран Ближнего Востока.
Также сообщается, что продолжение обострившегося кризиса может привести к росту цен на рынке нефтепродуктов, медной проволоки и алюминия, ввиду того, что азиатские страны начнут искать других поставщиков.
29 августа министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что её страна выступает за обеспечение сдерживающего военного присутствия в Ормузском проливе
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Экономика , Рынки , Флоранс Парли
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