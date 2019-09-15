Япония снимет ограничения с американских вин

Правительство Японии согласилось снять импортные ограничения с вин производства США после подписания торгового соглашения, намеченного на конец сентября.

Снятие ограничений будет поэтапным и рассчитано на 5–7 лет, это позволит сократить затраты дистрибьюторов американских вин на 13%, пишет «Никкей».