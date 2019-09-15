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Япония снимет ограничения с американских вин 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Япония снимет ограничения с американских вин
Фото: Pixabay
Правительство Японии согласилось снять импортные ограничения с вин производства США после подписания торгового соглашения, намеченного на конец сентября.
Снятие ограничений будет поэтапным и рассчитано на 5–7 лет, это позволит сократить затраты дистрибьюторов американских вин на 13%, пишет «Никкей».
Как писал News.ru ранее, статистическое агентство Евросоюза проанализировало цены на алкоголь в странах Европы. Оказалось, что самый дешёвый алкоголь продаётся в Румынии и Болгарии, а самый дорогой — в Финляндии.
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