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В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа 

Рамблер 43 минуты назад
В бундестаге Германии заявили, что суд ЕС ограничил работу «Газпрома», чтобы вытеснить Россию с рынка природного газа и сделать российский газ более дорогим. Такого мнения придерживается депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд, сообщает РИА Новости.
Германия ограничила работу "Газпрома"
Парламентарий заявил, что решение по газопроводу Opal, принятое судом Евросоюза, носит политический характер.
«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным», — пояснил Шлунд.
Депутат отметил, что власти ЕС отказались от рыночных принципов во имя политики и это неизбежно приведет к удорожанию энергоресурсов для европейских стран.
OPAL — трубопровод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Несколько лет Россия могла использовать лишь 50% мощностей газопровода. Затем «Газпрому» разрешили загружать его почти полностью.
Однако Польша обжаловала это решение, посчитав, что оно позволит Москве отказаться от транзита газа через территорию Украины. В итоге суд ЕС запретил «Газпрому» использовать немецкий трубопровод OPAL на полную мощность. Компании пришлось перенаправить часть газа на трубопровод NEL.
Комментарии405
Экономика , Видео , Газпром , Бундестаг , ЕС , РИА Новости
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