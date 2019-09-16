Перекрывают трубу — «Газпрому» вдвое ограничили поставки газа в Европу

В конце прошлой недели российской валюте удавалось укрепляться до уровней выше 64,2 рубля за доллар. Находясь в этом курсовом диапазоне, рубль входит в зону временной "перекупленности", считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович

Трубопровод OPAL — это сухопутное продолжение «Северного потока», по которому российская газовая компания поставляет топливо в Европу, минуя транзитные страны. Газ поставляется в Германию до границы с Чехией. Вплоть до 2016 года «Газпрому» разрешалось использовать лишь 50% мощностей трубопровода OPAL. Формальная причина — соблюдение европейского принципа энергетической солидарности. Однако европейцы были готовы закрыть на принцип глаза, если бы «Газпром» согласился продавать 3 млрд кубов газа в год на чешский рынок по специальным ценам. Газовый гигант не соглашался, так что OPAL продолжал работать не в полную силу. Важно отметить, что при этом «Газпром» является единственным (!) поставщиком газа в «Северный поток».

В 2016 году Еврокомиссия отменила ограничение, разрешив использовать OPAL на полную мощность. И вот теперь в суде Евросоюза в очередной раз решили «расчехлить» принцип энергетической солидарности. Теперь во исполнение решения суда «Газпром» будет вынужден сократить поставки примерно на 10,2 млрд кубов газа в год и поставлять лишь 12,8 млрд кубометров.

Интересно заметить, что главным застрельщиком пересмотра условий поставок выступала вовсе не Чехия, а Польша. Местная компания PGNiG обратилась в суд ЕС сразу после решения Еврокомиссии, разрешившей «Газпрому» использовать OPAL на полную мощность. В России такое решение называют политически ангажированным.

«Это проявление политики двойных стандартов, и то, что в неё втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает», — заявил председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Впрочем, на этом газовые проблемы России в Европе, похоже, не заканчиваются. США продолжают настаивать на введении антироссийских санкций в отношении «Северного потока — 2». Против строительства «Северного потока» выступают также Польша, страны Прибалтики и Украина. Выгодоприобретателем от проблем с трубопроводом являются США, пытающиеся вый­ти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.