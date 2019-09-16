Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

Объем транзита газа через украинскую территорию растет после того, как "Газпром" по решению Суда ЕС потерял возможность к бронированию дополнительных мощностей газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока", свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов. До ограничения доступа "Газпрома" к OPAL в будние дни этот показатель составлял в среднем 145,4 миллиона кубов.